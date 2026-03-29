Ушел из жизни посол Украины в Катаре и Египте Евгений Микитенко

МИД Украины сообщил о смерти Чрезвычайного и Полномочного Посла, представлявшего страну в ряде государств Ближнего Востока и Африки.

Министерство иностранных дел Украины сообщило о смерти Евгения Микитенко, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины.

Евгений Микитенко занимал множество высоких должностей в дипломатической службе Украины. Он был специальным представителем Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки, а также работал послом в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иордании, Бахрейне, Катаре и Судане (по совместительству).

«Коллектив Министерства иностранных дел Украины выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Евгения Олеговича в связи с этой невосполнимой утратой», — говорится в сообщении МИД.

