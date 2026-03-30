Руслан Кравченко сообщил о разоблачении наркосхемы на 1,5 млн грн в Прикарпатье: среди фигурантов — несовершеннолетний

В Ивано-Франковской области разоблачили наркогруппу с рекордными для региона объемами производства и сбыта психотропов: к схеме были привлечены четверо местных жителей, среди которых двое 18-летних и несовершеннолетний.

Фото: Нацполиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили и ликвидировали деятельность преступной группировки, занимавшейся масштабным производством и сбытом наркотиков и психотропных веществ — по объемам это одна из самых больших схем в регионе. Об этом сообщает Генпрокурор Руслан Кравченко.

В состав группы входили четыре местных жителя: двое 18-летних юношей, несовершеннолетний и их 37-летний сообщник.

Злоумышленники организовали полный цикл наркобизнеса – от изготовления и фасовки до реализации через почтовые службы.

Во время 24 обысков правоохранители изъяли более 165 кг амфетамина, каннабиса, 99 таблеток экстази, а также оборудования для производства, записи «черной бухгалтерии», банковские карты, мобильные телефоны и наличные деньги в разных валютах на сумму около 1,5 млн гривен.

Отдельно в гараже 37-летнего участника схемы обнаружили психотропные вещества и значительный арсенал оружия: два автомата, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателями и большое количество боеприпасов.

Трое фигурантов задержаны непосредственно на месте изготовления наркотиков в порядке ст. 208 УПК РФ. Им объявлено подозрение за незаконное производство и сбыт психотропов, а также использование специального оборудования (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 УК Украины).

Старшего участника задержали отдельно по процедуре ст. 615 УПК РФ. Ему инкриминируют незаконное обращение психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Прокуратура уже подала ходатайство об избрании мер: для совершеннолетних — заключение под стражу без права залога, для несовершеннолетнего — круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.