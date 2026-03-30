Болгарская делегация во главе с премьером прибыла в Киев на встречу с Зеленским, Свириденко и Стефанчуком

11:31, 30 марта 2026
Премьер-министр Болгарии Андрей Гюров и его команда проведут переговоры с президентом Украины и руководителями правительства и парламента.
Фото: gov.bg
Премьер-министр Болгарии Андрей Гюров вместе с пятью министрами временного правительства прибыл в Киев с официальным визитом, сообщает Совет министров Болгарии.

В рамках визита Гюров проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В состав делегации входят министр иностранных дел Надежда Нейская, министр транспорта и связи Корман Исмаилов, министр обороны Атанас Запрянов, министр образования и науки Сергей Игнатов и министр энергетики Трайчо Трайков.

