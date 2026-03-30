В Киеве задержали адвоката, который за $6000 обещал «помочь» сдать экзамен — прокуратура

В Киеве задержан адвокат, который за деньги обещал договориться об успешном сдаче женщиной адвокатского экзамена.

В столице задержали адвоката, который, по версии следствия, за денежное вознаграждение обещал повлиять на результаты сдачи адвокатского экзамена. Об этом сообщили в Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, адвокат предложил киевлянке «помощь» в сдаче экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью. За свои услуги он требовал 6000 долларов США.

Согласно материалам досудебного расследования, адвокат должен был повлиять на сотрудников Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры города Киева и помочь женщине сдать экзамен, который позволит ей заниматься адвокатской деятельностью. По словам мужчины, без помощи успешно сдать экзамен невозможно.

Оплату необходимо было осуществить в два этапа: 3000 долларов — перед подачей документов и еще 3000 — после получения адвокатского удостоверения.

Правоохранители задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения первой части средств. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн.

