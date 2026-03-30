  1. В Украине

В Киеве задержали адвоката, который за $6000 обещал «помочь» сдать экзамен — прокуратура

12:06, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве задержан адвокат, который за деньги обещал договориться об успешном сдаче женщиной адвокатского экзамена.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице задержали адвоката, который, по версии следствия, за денежное вознаграждение обещал повлиять на результаты сдачи адвокатского экзамена. Об этом сообщили в Киевская городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, адвокат предложил киевлянке «помощь» в сдаче экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью. За свои услуги он требовал 6000 долларов США.

Согласно материалам досудебного расследования, адвокат должен был повлиять на сотрудников Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры города Киева и помочь женщине сдать экзамен, который позволит ей заниматься адвокатской деятельностью. По словам мужчины, без помощи успешно сдать экзамен невозможно.

Оплату необходимо было осуществить в два этапа: 3000 долларов — перед подачей документов и еще 3000 — после получения адвокатского удостоверения.

Правоохранители задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения первой части средств. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура адвокат Киев задержание

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]