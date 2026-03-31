  1. В Украине

Уголовно-правовую политику формируют не только депутаты — разъяснение Верховного Суда

10:54, 31 марта 2026
Развитие уголовной юстиции во время войны требует общего видения ученых и практиков, подчеркнула заместитель председателя КУС ВС Наталия Антонюк.
Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталия Антонюк подчеркнула, что эффективность уголовной юстиции является ключевой для защиты демократических ценностей и национальной безопасности в условиях войны. Поэтому важно, чтобы научное сообщество и национальная судебная система имели общее видение и слышали друг друга.

Об этом она сообщила во время II Международной научно-практической конференции «Научные чтения памяти профессора М. П. Чубинского», которая состоялась в Ивано-Франковске.

Она акцентировала, что уголовно-правовая политика государства, очевидно, формируется не только законодателем. Решения Верховного Суда отражают уголовно-правовую политику государства, поскольку суд применяет уголовно-правовые нормы на практике и формирует выводы по тем или иным вопросам, которые являются обязательными для правоприменения.

Выступая в рамках первой дискуссионной платформы, докладчица обратила внимание, в частности, на выводы ВС о составе государственной измены, субъекте преступления агрессии, декриминализации кражи, моменте окончания контрабанды, ответственности за распространение символов тоталитарных режимов, ответственности за коррупцию членов коллегиальных органов и ряд других правовых позиций суда, которые, безусловно, показывают роль КУС ВС как субъекта уголовно-правовой политики государства.

