В Киевской области девушка во время празднования дня рождения упала в 8-метровую шахту

22:36, 31 марта 2026
Компания подростков находилась на территории заброшенного объекта, где праздновала день рождения.
В Белоцерковском районе Киевской области спасатели спасли девушку, которая упала в шахту на территории неработающей водонасосной станции.

Как сообщили в ГСЧС, вызов в Службу спасения поступил вечером. На месте происшествия выяснилось, что пострадавшая — девушка 2009 года рождения — находилась на глубине около 8 метров в воде и мусоре.

С помощью специального оборудования спасатели подняли ее на поверхность и передали медикам. У ребенка диагностировали травмы и переохлаждение.

Предварительно установлено, что компания подростков находилась на территории заброшенного объекта, где праздновала день рождения.

В ГСЧС призывают родителей внимательнее относиться к досугу детей и объяснять им опасность пребывания на заброшенных и потенциально опасных территориях.

