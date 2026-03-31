Украина приближает стандарты питьевой воды к ЕС: Комитет ВР рекомендовал принять законопроект

Комитет ВР рекомендовал к принятию во втором чтении евроинтеграционный законопроект о водоснабжении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект №13578, касающийся изменений в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, с учетом поправок и предложений.

Документ предусматривает, в частности, разграничение полномочий между Кабинетом Министров, регулятором и органами местного самоуправления во избежание дублирования функций и разного применения норм.

Также предлагается определить порядок применения временных отклонений от стандартов качества питьевой воды. Такие отклонения допускаются только при отсутствии угрозы здоровью населения и если другие способы обеспечения водоснабжения на определенной территории невозможны.

Отдельно законопроектом предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода, предусматривающего создание системы управления рисками для предотвращения возможных проблем в сфере водоснабжения. Предложенные положения согласуются с европейскими подходами, в частности, с требованиями соответствующей директивы ЕС по качеству питьевой воды.

По результатам рассмотрения комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом как закон с уточненным названием.

Кроме того, текст документа решено направить на дополнительную экспертизу по соответствию международным обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза.

В заседании комитета приняли участие представители профильных министерств, регуляторных органов, офиса омбудсмана и отраслевых ассоциаций.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект №13578, предлагающий усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.