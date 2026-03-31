Украина приближает стандарты питьевой воды к ЕС: Комитет ВР рекомендовал принять законопроект

18:08, 31 марта 2026
Комитет ВР рекомендовал к принятию во втором чтении евроинтеграционный законопроект о водоснабжении.
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект №13578, касающийся изменений в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, с учетом поправок и предложений.

Документ предусматривает, в частности, разграничение полномочий между Кабинетом Министров, регулятором и органами местного самоуправления во избежание дублирования функций и разного применения норм.

Также предлагается определить порядок применения временных отклонений от стандартов качества питьевой воды. Такие отклонения допускаются только при отсутствии угрозы здоровью населения и если другие способы обеспечения водоснабжения на определенной территории невозможны.

Отдельно законопроектом предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода, предусматривающего создание системы управления рисками для предотвращения возможных проблем в сфере водоснабжения. Предложенные положения согласуются с европейскими подходами, в частности, с требованиями соответствующей директивы ЕС по качеству питьевой воды.

По результатам рассмотрения комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом как закон с уточненным названием.

Кроме того, текст документа решено направить на дополнительную экспертизу по соответствию международным обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза.

В заседании комитета приняли участие представители профильных министерств, регуляторных органов, офиса омбудсмана и отраслевых ассоциаций.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект №13578, предлагающий усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная программа поддержки для социального бизнеса может лишить благотворительные фонды статуса неприбыльности

Новый законопроект обещает льготы и господдержку для социально ответственного бизнеса.

Международный уголовный суд продлил период выдвижения кандидатур для выборов судей

Международный прием заявок в МУС, который считался закрытым, продлен до полуночи 12 апреля.

«Благодарность» в виде акций «Укрнафты» на 180 тысяч гривен: судьи Второго апелляционного админсуда обратились в ВСП

ВСП обратится в ОГП по результатам рассмотрения заявления судей Второго апелляционного административного суда.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

