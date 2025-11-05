Законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения гармонизируют с требованиями европейских стандартов — законопроект

Депутаты хотят усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект №13578, который предлагает усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Документ предусматривает:

гармонизацию национального законодательства с требованиями европейских стандартов и совершенствование государственного управления в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения;

совершенствование правоотношений субъектов хозяйствования в процессе подключения объектов к сетям централизованного питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения;

изменения для недопущения расхождений между специальными законами, которые регулируют сферу централизованного водоснабжения и имеют одинаковую юридическую силу.

Также предусмотрено проведение оценки технического состояния объектов централизованного питьевого водоснабжения.

