Законодавство у сфері водопостачання і водовідведення гармонізують з вимогами європейських стандартів — законопроект

Депутати хочуть удосконалити норми законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення.

Фото: rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроект № 13578, який пропонує удосконалити норми законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення.

Документом передбачається:

- гармонізація національного законодавства з вимогами європейських стандартів та удосконалення державного управління у сфері централізованого водопостачання і водовідведення;

- удосконалення правовідносин суб’єктів господарювання у процесі приєднання об’єктів до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення;

- зміни для недопущення розбіжностей між спеціальними законами, які регулюють сферу централізованого водопостачання та мають однакову юридичну силу.

Передбачено також проведення оцінки технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.