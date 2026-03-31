В Верховной Раде рассказали, когда стартует программа жилья для ВПЛ в селах

Государственная программа обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности может заработать уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что жилье получат около 2 тысяч семей.

По словам члена парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателя рабочей группы ВСК Верховной Рады по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц Максима Ткаченко, Верховная Рада поддержала решение об увеличении расходов на поддержку ВПЛ в государственном бюджете на этот год. В частности, 500 млн грн направлено на реализацию программы приобретения жилья в сельской местности.

«Ожидается, что программа начнет работу ориентировочно в мае–июне, и в ближайшие месяцы около 2 тысяч семей ВПЛ смогут получить жилье», — отметил политик.

В то же время, по его словам, продолжается работа с Правительством по масштабированию программы и совершенствованию механизма ее реализации.

«Речь идет, в частности, о возможности передачи такого жилья в собственность внутренне перемещенных лиц, а не только в пользование на условиях бесплатной аренды. Мы также видим реальный запрос от людей, которые готовы переехать в село, если это будет их собственное жилье. Соответственно, решения должны быть ориентированы на реальные потребности людей», — подчеркнул народный депутат.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проблемах в сфере поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и призвал правительство безотлагательно утвердить обновленную государственную стратегию в этой сфере.

«Когда власть отчитывается о поддержке, а люди ее не ощущают — это не помощь. Это имитация», — отметил Лубинец.

