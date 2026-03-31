Во Львовской области будут судить госрегистратора, который безосновательно «переписал» имущество

В прокуратуре заявили, что для реализации противоправной схемы госрегистратор уклонился от обязательной проверки поданных материалов.

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из сельских советов Львовского района. Должностное лицо обвиняют в незаконной и безосновательной регистрации недвижимого имущества за заявителем, сообщает Львовская областная прокуратура.

Речь идет о садовом доме, расположенном на земельном участке в городе Винники.

Для реализации противоправной схемы госрегистратор уклонился от обязательной проверки поданных материалов. В дальнейшем он внес несанкционированные изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и зарегистрировал право собственности без надлежащих правоустанавливающих документов.

В результате таких действий заявитель безосновательно приобрел право собственности на указанный объект.

Обвиняемому инкриминировано умышленное несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Кроме этого, по результатам камеральной проверки государственному регистратору временно прекратили доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

