В Украине 1 апреля будут действовать ограничения электроэнергии: кого коснется

1 апреля с 12.00 до 17.00 во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Украине 1 апреля с 12.00 до 17.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Ограничения вводятся во всех регионах из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация может меняться, поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

