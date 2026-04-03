Таможенная служба усовершенствовала чат-бота «Единого окна» для бизнеса

Государственная таможенная служба Украины расширила функционал чат-бота «Единого окна» для международной торговли, обеспечив возможность получать уведомления об оформлении, отказе в оформлении, пересечении таможенной границы и прибытии на таможню назначения по декларациям, оформленным в международной транзитной системе NCTS или поданным в Украине, сообщила пресс-служба таможни.

Для подписки на уведомления пользователям необходимо воспользоваться настройками чат-бота в Личном кабинете Единого окна для международной торговли по ссылке. Уведомления можно активировать, выбрав соответствующие параметры, которые применяются также к другим типам таможенных деклараций.

Гостаможна служба подчеркивает, что продолжает развивать электронные сервисы и цифровизировать таможенные процедуры, чтобы повысить удобство и эффективность взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности.

