Митна служба покращила чат-бот Єдиного вікна для бізнесу

Тепер користувачі можуть отримувати сповіщення про оформлення, відмови та пересування товарів через митницю у системі NCTS або декларації, подані в Україні.

Державна митна служба України розширила функціонал чат-бота Єдиного вікна для міжнародної торгівлі, забезпечивши можливість отримувати сповіщення щодо оформлення, відмови в оформленні, перетину митного кордону та прибуття до митниці призначення за деклараціями, оформленими в міжнародній транзитній системі NCTS або поданими в Україні, повідомила пресслужба митниці.

Для підписки на сповіщення користувачам необхідно скористатися налаштуваннями чат-бота в Особистому кабінеті Єдиного вікна для міжнародної торгівлі за посиланням. Сповіщення можна активувати вибором відповідних параметрів, які застосовуються також до інших типів митних декларацій.

Держмитслужба наголошує, що продовжує розвивати електронні сервіси та цифровізувати митні процедури, щоб підвищити зручність та ефективність взаємодії з учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

