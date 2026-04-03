Митна служба покращила чат-бот Єдиного вікна для бізнесу

07:36, 3 квітня 2026
Тепер користувачі можуть отримувати сповіщення про оформлення, відмови та пересування товарів через митницю у системі NCTS або декларації, подані в Україні.
Державна митна служба України розширила функціонал чат-бота Єдиного вікна для міжнародної торгівлі, забезпечивши можливість отримувати сповіщення щодо оформлення, відмови в оформленні, перетину митного кордону та прибуття до митниці призначення за деклараціями, оформленими в міжнародній транзитній системі NCTS або поданими в Україні, повідомила пресслужба митниці.

Для підписки на сповіщення користувачам необхідно скористатися налаштуваннями чат-бота в Особистому кабінеті Єдиного вікна для міжнародної торгівлі за посиланням. Сповіщення можна активувати вибором відповідних параметрів, які застосовуються також до інших типів митних декларацій.

Держмитслужба наголошує, що продовжує розвивати електронні сервіси та цифровізувати митні процедури, щоб підвищити зручність та ефективність взаємодії з учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

