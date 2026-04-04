В Виннице мужчина ножом ранил двух военнослужащих ТЦК — один из них в реанимации

Нападение произошло во время проверки документов: подозреваемого задержали, продолжается досудебное расследование.

В Виннице зафиксировали нападение на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий, сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

По предварительным данным, военнослужащие одного из районных ТЦК вместе с представителями Национальной полиции остановили гражданина для проверки документов. После того, как они представились, мужчина внезапно достал нож и нанес несколько ранений двум военнослужащим.

Пострадавших оперативно госпитализировали. Один из них находится в состоянии средней тяжести в реанимации, состояние другого медики оценивают как удовлетворительное.

Позже установили, что нападавший является нарушителем воинского учета с 2025 года.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, продолжается досудебное расследование, обстоятельства инцидента выясняются.

В ТЦК подчеркивают, что препятствование деятельности военнослужащих или применение силы к ним во время выполнения служебных обязанностей влечет за собой уголовную ответственность. Также подчеркивают важность мобилизационных мероприятий для доукомплектования Вооруженных сил и усиления обороноспособности страны.

