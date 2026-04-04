У Вінниці чоловік ножем поранив двох військових ТЦК — один із них в реанімації

Напад стався під час перевірки документів: підозрюваного затримали, триває досудове розслідування.

У Вінниці зафіксували напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів, повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

За попередніми даними, військовослужбовці одного з районних ТЦК разом із представниками Національної поліції зупинили громадянина для перевірки документів. Після того, як вони представилися, чоловік раптово дістав ніж і завдав кілька поранень двом військовим.

Постраждалих оперативно госпіталізували. Один із них перебуває у стані середньої тяжкості в реанімації, стан іншого медики оцінюють як задовільний.

Згодом встановили, що нападник є порушником військового обліку з 2025 року.

Наразі на місці працюють правоохоронці, триває досудове розслідування, обставини інциденту з’ясовують.

У ТЦК наголошують, що перешкоджання діяльності військовослужбовців або застосування сили щодо них під час виконання службових обов’язків тягне за собою кримінальну відповідальність. Також підкреслюють важливість мобілізаційних заходів для доукомплектування Збройних сил і посилення обороноздатності країни.

