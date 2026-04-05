В Херсонской области запретили богослужение на Пасху: что известно

В Херсонской области запретили проведение богослужений во время комендантского часа в Пасхальные праздники.

В Херсонской области запретили проведение богослужений на Пасху и в поминальные дни, в частности во время комендантского часа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны области.

«Приняли решение о запрете проведения богослужений в культовых сооружениях и на прилегающей территории во время комендантского часа, освящения приношений на улице, а также посещения кладбищ, если это не связано с похоронными процессиями», — отметил глава ОВА.

Такие меры ввели из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

