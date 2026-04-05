На Херсонщині заборонили богослужіння на Великдень: що відомо

На Херсонщині заборонили проведення богослужінь під час комендантської години у Великодні свята.

На Херсонщині заборонили проведення богослужінь на Великдень і в поминальні дні, зокрема під час комендантської години. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони області.

"Ухвалили рішення про заборону проведення богослужінь у культових спорудах та прилеглій території під час комендантської години, освячення приношень на вулиці та відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій", – зазначив очільник ОВА.

Такі заходи запровадили через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

