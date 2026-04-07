  В Украине

Изготовление алкогольных коктейлей и акциз: что важно знать в 2026 году

09:42, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коктейли, содержащие алкогольные напитки и в которых содержание этилового спирта превышает 0,5% объемных единиц, считаются алкогольными напитками.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Винницкой области сообщило об особенностях применения налогового законодательства при изготовлении коктейлей с использованием алкогольных напитков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины плательщиком акцизного налога является субъект хозяйствования в сфере розничной торговли, который реализует подакцизные товары. В то же время это правило не распространяется на табачные изделия, табак, его промышленные заменители и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Реализация субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров — это продажа пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов, в том числе на разлив в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общественного питания.

Алкогольные напитки — это продукты, полученные путем спиртового брожения сахаросодержащих материалов или изготовленные на основе пищевых спиртов с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объемных единиц, указанные в товарных позициях 2203, 2204, 2205, 2206 (кроме кваса «живого» брожения), 2208 согласно УКТ ВЭД, а также с содержанием этилового спирта 8,5 процента объемных единиц и более, указанные в товарных позициях 2103 90 30 00, 2106 90 согласно УКТ ВЭД.

Таким образом, коктейли, изготовленные с использованием алкогольных напитков, если содержание этилового спирта в них превышает 0,5 процента объемных единиц, относятся к алкогольным напиткам.

Продажа таких коктейлей непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов, в том числе на разлив в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общественного питания, является операциями по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров. Такие операции являются объектом налогообложения акцизным налогом.

Ставка акцизного налога с объемов реализации субъектами хозяйствования розничной торговли, в частности алкогольных напитков, составляет 5 процентов.

При этом базой налогообложения является стоимость реализованных подакцизных товаров с учетом налога на добавленную стоимость, но без включения акцизного налога с розничной реализации, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]