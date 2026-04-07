Виготовлення алкогольних коктейлів та акциз: що важливо знати у 2026 році

Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Вінницькій області повідомило про особливості застосування податкового законодавства при виготовленні коктейлів із використанням алкогольних напоїв.



Зазначається, що відповідно до Податкового кодексу України платником акцизного податку є суб’єкт господарювання у сфері роздрібної торгівлі, який продає підакцизні товари. Водночас це правило не поширюється на тютюнові вироби, тютюн, його промислові замінники та рідини для електронних сигарет.

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відс. об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД (пп. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, коктейлі, виготовлені з використанням алкогольних напоїв, якщо вміст спирту етилового в таких коктейлях перевищує 0,5 відс. об’ємних одиниць, підпадають під визначення алкогольних напоїв.

Продаж зазначених коктейлів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування, є операціями з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Такі операції є об’єктом оподаткування акцизним податком відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ.

Ставка акцизного податку з обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, зокрема, алкогольних напоїв відповідно до пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 ПКУ становить 5 відсотків.

Водночас базою оподаткування визначається вартість реалізованих підакцизних товарів із урахуванням податку на додану вартість, але без включення акцизного податку з роздрібної реалізації, відповідно до норм Податкового кодексу України.

