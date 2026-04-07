Генпрокурор Кравченко сообщил об экстрадиции из Германии участника «букмекерской» аферы из Кривого Рога

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Украину из Германии экстрадировали участника мошеннической «букмекерской» схемы из Кривого Рога, который скрывался от следствия и находился в международном розыске.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По его словам, экстрадиция является подтверждением неотвратимости наказания, поскольку побег за границу не позволяет избежать ответственности.

Как отметил генпрокурор, в 2023 году подозреваемый входил в состав организованной группы, которая под видом букмекерской компании систематически обманывала граждан. Злоумышленники через фейковые аккаунты в Instagram демонстрировали роскошный образ жизни, убеждали людей делать несуществующие ставки, сообщали о «выигрыше» и выманивали дополнительные средства, после чего исчезали.

Кравченко добавил, что фигурант скрывался от следствия и был объявлен в национальный и международный розыск Интерпола. В августе 2025 года его задержали в Германии, а недавно по запросу прокуратуры экстрадировали в Украину. В настоящее время он находится под стражей.

Мужчине инкриминируют участие в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Обвинительные акты в отношении восьми других участников схемы уже переданы в суд, а их имущество арестовано, добавил Кравченко.

«С начала 2026 года прокуратура обеспечила экстрадицию в Украину 19 человек: 8 — из Польши, 6 — из Германии, 2 — из Чехии и по одному — из Испании, Латвии и Бельгии», — сообщил Генеральный прокурор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.