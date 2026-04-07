Генпрокурор Кравченко повідомив про екстрадицію з Німеччини учасника «букмекерської» афери з Кривого Рогу

10:55, 7 квітня 2026
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що до України з Німеччини екстрадували учасника шахрайської «букмекерської» схеми з Кривого Рогу, який переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.
фото: прокуратура
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про екстрадицію до України ще одного учасника шахрайської «букмекерської» схеми з Кривого Рогу.

За його словами, екстрадиція є підтвердженням невідворотності покарання, адже втеча за кордон не дозволяє уникнути відповідальності.

Як зазначив Генпрокурор, у 2023 році підозрюваний входив до складу організованої групи, яка під виглядом букмекерської компанії системно ошукувала громадян. Зловмисники через фейкові акаунти в Instagram демонстрували розкішний спосіб життя, переконували людей робити неіснуючі ставки, повідомляли про «виграш» та виманювали додаткові кошти, після чого зникали.

Кравченко додав, що фігурант переховувався від слідства та був оголошений у національний і міжнародний розшук Інтерполу. У серпні 2025 року його затримали в Німеччині, а нещодавно за запитом прокуратури екстрадували до України. Наразі він перебуває під вартою.

Чоловікові інкримінують участь у шахрайстві, вчиненому організованою групою з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Обвинувальні акти щодо вісьмох інших учасників схеми вже передані до суду, а їхнє майно арештовано, додав Кравченко. 

«З початку 2026 року прокуратура забезпечила екстрадицію до України 19 осіб: 8 – з Польщі, 6 – з Німеччини, 2 – з Чехії та по одній – з Іспанії, Латвії та Бельгії», — повідомив Генеральний прокурор. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

