Генпрокурор Кравченко повідомив про екстрадицію з Німеччини учасника «букмекерської» афери з Кривого Рогу

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що до України з Німеччини екстрадували учасника шахрайської «букмекерської» схеми з Кривого Рогу, який переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

фото: прокуратура

За його словами, екстрадиція є підтвердженням невідворотності покарання, адже втеча за кордон не дозволяє уникнути відповідальності.

Як зазначив Генпрокурор, у 2023 році підозрюваний входив до складу організованої групи, яка під виглядом букмекерської компанії системно ошукувала громадян. Зловмисники через фейкові акаунти в Instagram демонстрували розкішний спосіб життя, переконували людей робити неіснуючі ставки, повідомляли про «виграш» та виманювали додаткові кошти, після чого зникали.

Кравченко додав, що фігурант переховувався від слідства та був оголошений у національний і міжнародний розшук Інтерполу. У серпні 2025 року його затримали в Німеччині, а нещодавно за запитом прокуратури екстрадували до України. Наразі він перебуває під вартою.

Чоловікові інкримінують участь у шахрайстві, вчиненому організованою групою з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Обвинувальні акти щодо вісьмох інших учасників схеми вже передані до суду, а їхнє майно арештовано, додав Кравченко.

«З початку 2026 року прокуратура забезпечила екстрадицію до України 19 осіб: 8 – з Польщі, 6 – з Німеччини, 2 – з Чехії та по одній – з Іспанії, Латвії та Бельгії», — повідомив Генеральний прокурор.

