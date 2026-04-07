Во Львове бывший доцент вуза за 10 тысяч долларов предлагал мужчине «работу» в Интерполе

Военнообязанному гарантировали бронирование и инструкции для пересечения границы.

Во Львове правоохранители разоблачили бывшего доцента одного из местных вузов, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через границу. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, схему экс-преподаватель одного из вузов Львова разработал в декабре прошлого года.

Бывший доцент заверил «клиента», что может изготовить документы о трудоустройстве с последующим бронированием и обеспечить пакет документов для беспрепятственного выезда за пределы страны. Речь шла о работе в Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Для оформления всех необходимых документов мужчина мобилизационного возраста должен был предоставить ему копии паспортов, идентификационный код, фото и все свои документы об образовании.

Также «переправщик» предоставлял четкие инструкции, как именно должен вести себя военнообязанный при пересечении границы через пункт пропуска, что и как говорить пограничникам при проверке документов.

Документы о трудоустройстве в Интерполе и четкое соблюдение инструкций относительно поведения должно было позволить военнообязанному беспрепятственно выехать в страны Евросоюза.

Всего за свои услуги экс-преподаватель получил 10 тысяч долларов. После получения последней оговоренной части — 3 тысячи долларов — его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

