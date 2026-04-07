У Львові колишній доцент вишу за 10 тисяч доларів пропонував чоловікові «роботу» в Інтерполі

Військовозобов’язаному гарантували бронювання та інструкції для перетину кордону.

У Львові правоохоронці викрили колишнього доцента одного з місцевих вишів, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, схему ексвикладач одного з вишів Львова розробив торік у грудні.

Колишній доцент запевнив «клієнта», що може виготовити документи про працевлаштування з подальшим бронюванням і забезпечити пакет документів для безперешкодного виїзду за межі країни. Йшлося про роботу в Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол).

Для оформлення всіх необхідних документів чоловік мобілізаційного віку мав надати йому копії паспортів, ідентифікаційний код, фото та усі свої документи про освіту.

Також «переправник» надавав чіткі інструкції, як саме має поводитися військовозобов’язаний під час перетину кордону через пункт пропуску, що і як говорити прикордонникам при перевірці документів.

Документи про працевлаштування в Інтерполі та чітке дотримання інструкцій щодо поведінки мало дозволити військовозобов’язаному безперешкодно виїхати у країни Євросоюзу.

Загалом за свої послуги ексвикладач отримав 10 тисяч доларів. Після отримання останньої обумовленої частини – 3 тисяч доларів, - його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

