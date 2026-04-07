«Гастроли» в один конец: генеральный прокурор Кравченко сообщил о раскрытии схемы незаконного выезда мужчин за границу под видом музыкантов

18:29, 7 апреля 2026
Гражданке, которая под прикрытием музыкальных групп организовывала выезд мужчин призывного возраста за границу за вознаграждение, заочно сообщено о подозрении.
Фото: Telegram / Руслан Кравченко
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении организаторке механизма, позволявшего мужчинам призывного возраста покидать Украину под прикрытием культурной деятельности. По данным генерального прокурора Руслана Кравченко, гражданка Украины, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, якобы в сфере культуры подбирала мужчин без законных оснований для выезда за границу. За денежное вознаграждение от 7 500 долларов США она предлагала им «оформление» в качестве участников музыкальных групп и подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций списки, указывая, что они участвуют в благотворительных концертах за рубежом.

На основании этих обращений Министерство направляло письма содействия в Государственную пограничную службу, которые становились основанием для выезда. В результате по этой схеме выехали 28 человек, которые до сих пор не вернулись, еще 16 мужчин планировали выезд, но его не реализовали.

Генеральный прокурор отметил, что организаторке заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Обыски проведены у бывших сотрудников Министерства культуры, в частности у бывшего и.о. министра, а также у других фигурантов дела. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц к организации незаконного выезда.

