«Гастролі» в один бік: Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів

18:29, 7 квітня 2026
Громадянці, яка під прикриттям музичних гуртів організовувала виїзд чоловіків призовного віку за кордон за винагороду, заочно повідомлено про підозру.
Фото: Telegram / Руслан Кравченко
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру організаторці механізму, що дозволяв чоловікам призовного віку покидати Україну під прикриттям культурної діяльності. За даними Генерального прокурора Руслана Кравченка, громадянка України, зареєстрована як фізична особа-підприємець, нібито у сфері культури підшукувала чоловіків без законних підстав для виїзду за кордон. За грошову винагороду від 7 500 доларів США вона пропонувала їм «оформлення» як учасників музичних гуртів і подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки, вказуючи, що вони беруть участь у благодійних концертах за кордоном.

На підставі цих звернень Міністерство направляло листи сприяння до Державної прикордонної служби, які ставали підставою для виїзду. В результаті за схемою виїхали 28 осіб, які досі не повернулися, ще 16 чоловіків планували виїзд, але його не реалізували.

Генпрокурор зазначив, що організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Обшуки проведено у колишніх працівників Міністерства культури, зокрема у колишнього т.в.о. міністра, а також у інших фігурантів справи. Правоохоронці перевіряють причетність посадових осіб до організації незаконного виїзду.

