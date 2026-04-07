Россия массово взламывала домашние и офисные Wi-Fi-роутеры украинцев, чтобы получить пароли и данные, – СБУ

Официальные лица и оборонные предприятия оказались в поле зрения российских спецслужб из-за незащищенных Wi-Fi-роутеров.

Служба безопасности Украины совместно с ФБР, контрразведывательными органами Польши и правоохранительными органами ЕС провела скоординированную операцию по нейтрализации шпионской деятельности российской военной разведки (ГРУ) на территории Украины и государств-партнеров. Об этом сообщили в СБУ.

По результатам расследования установлены многочисленные факты взлома офисных и домашних Wi-Fi-роутеров украинцев и иностранных граждан, которые не соответствовали современным стандартам безопасности. Через зараженные устройства враг перенаправлял интернет-трафик через контролируемые DNS-серверы, собирая пароли, токены аутентификации и другую конфиденциальную информацию, включая электронные письма.

По данным СБУ, особое внимание российские спецслужбы уделяли обмену данными сотрудников государственных органов, военных и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках операции заблокировано более 100 серверов и выведено из-под контроля врага сотни маршрутизаторов в Украине, что значительно уменьшило разведывательные возможности ГРУ и предотвратило потенциальные кибератаки.

В настоящее время СБУ и западные партнеры принимают меры по привлечению к ответственности причастных лиц. Владельцам роутеров рекомендуется обновить программное обеспечение устройств, заменить старые модели и сменить пароли доступа, а провайдеров призывают помогать клиентам в реализации этих мер кибербезопасности.

