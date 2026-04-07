  1. В Украине

Россия массово взламывала домашние и офисные Wi-Fi-роутеры украинцев, чтобы получить пароли и данные, – СБУ

21:41, 7 апреля 2026
Официальные лица и оборонные предприятия оказались в поле зрения российских спецслужб из-за незащищенных Wi-Fi-роутеров.
Служба безопасности Украины совместно с ФБР, контрразведывательными органами Польши и правоохранительными органами ЕС провела скоординированную операцию по нейтрализации шпионской деятельности российской военной разведки (ГРУ) на территории Украины и государств-партнеров. Об этом сообщили в СБУ.

По результатам расследования установлены многочисленные факты взлома офисных и домашних Wi-Fi-роутеров украинцев и иностранных граждан, которые не соответствовали современным стандартам безопасности. Через зараженные устройства враг перенаправлял интернет-трафик через контролируемые DNS-серверы, собирая пароли, токены аутентификации и другую конфиденциальную информацию, включая электронные письма.

По данным СБУ, особое внимание российские спецслужбы уделяли обмену данными сотрудников государственных органов, военных и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках операции заблокировано более 100 серверов и выведено из-под контроля врага сотни маршрутизаторов в Украине, что значительно уменьшило разведывательные возможности ГРУ и предотвратило потенциальные кибератаки.

В настоящее время СБУ и западные партнеры принимают меры по привлечению к ответственности причастных лиц. Владельцам роутеров рекомендуется обновить программное обеспечение устройств, заменить старые модели и сменить пароли доступа, а провайдеров призывают помогать клиентам в реализации этих мер кибербезопасности.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

