  В Україні

Росія масово зламувала домашні та офісні Wi-Fi роутери українців, щоб отримати паролі та дані, – СБУ

21:41, 7 квітня 2026
Офіційні особи та оборонні підприємства були під прицілом російських спецслужб через незахищені Wi-Fi роутери.
Росія масово зламувала домашні та офісні Wi-Fi роутери українців, щоб отримати паролі та дані, – СБУ
Служба безпеки України спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Польщі та правоохоронцями ЄС провела скоординовану операцію з нейтралізації шпигунської діяльності російської воєнної розвідки (ГРУ) на території України та держав-партнерів. Про це повідомили в СБУ.

За результатами розслідування встановлено численні факти злому офісних і домашніх Wi-Fi роутерів українців та іноземних громадян, що не відповідали сучасним стандартам безпеки. Через заражені пристрої ворог перенаправляв інтернет-трафік через контрольовані DNS-сервери, збираючи паролі, токени автентифікації та іншу конфіденційну інформацію, включно з електронними листами.

За даними СБУ, особливу увагу російські спецслужби приділяли обміну даними співробітників державних органів, військових та підприємств оборонно-промислового комплексу.

У рамках операції заблоковано понад 100 серверів та виведено з-під контролю ворога сотні маршрутизаторів в Україні, що значно зменшило розвідувальні можливості ГРУ та запобігло потенційним кібератакам.

Наразі СБУ та західні партнери проводять заходи щодо притягнення до відповідальності причетних осіб. Власникам роутерів рекомендують оновити програмне забезпечення пристроїв, замінити старі моделі та змінити паролі доступу, а провайдерів закликають допомагати клієнтам у реалізації цих заходів кібербезпеки.

