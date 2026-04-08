  1. В Украине

Парламент призвал иностранных партнеров усилить международный режим ядерной безопасности

11:34, 8 апреля 2026
Парламент Украины обратился к миру по вопросу обеспечения ядерной безопасности к 40-й годовщине Чернобыльской трагедии.

Соответствующее постановление № 15133 принято в целом. За проголосовали 311 депутатов.

Документ содержит призыв к парламентам и правительствам иностранных государств, ООН и МАГАТЭ осудить действия РФ и не допустить новых катастроф.

Накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы, которая стала крупнейшей экологической катастрофой современности и ярким примером опасности, которую несёт атомная энергетика, важно напомнить мировому сообществу об угрозах, связанных с несоблюдением рф международного режима ядерной безопасности.

В Обращении отмечается, что зона Чернобыльской АЭС находилась под оккупацией российских войск пять недель, а 14 февраля 2025 года был повреждён новый безопасный конфайнмент над четвёртым энергоблоком ЧАЭС в результате попадания российского ударного беспилотного летательного аппарата, а также о продолжающейся уже пятый год оккупации Запорожской АЭС.

В этой связи Верховная Рада Украины призывает международное сообщество принять меры по обеспечению ядерной безопасности, в частности путём разработки новых действенных механизмов защиты ядерных установок, ответственности за нарушение соответствующих норм и правил, а также эффективного воздействия на нарушителей и содействия деоккупации Запорожской АЭС.

Среди прочего, Украинский Парламент призывает международных партнёров способствовать надлежащей имплементации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 80/111 «Укрепление международного сотрудничества и координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы», а также выводов и рекомендаций, изложенных в докладе Генерального секретаря ООН A/80/395 «Долгосрочные последствия Чернобыльской катастрофы».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

