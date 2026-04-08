  1. В Україні

Парламент закликав іноземних партнерів посилити міжнародний режим ядерної безпеки

11:34, 8 квітня 2026
Документ містить заклик до парламентів і урядів іноземних держав, ООН та МАГАТЕ засудити дії РФ та не допустити нових катастроф.
Парламент України звернувся до світу щодо забезпечення ядерної безпеки до 40-х роковин Чорнобильської трагедії.

Відповідну Постанову № 15133 прийнято в цілому. За проголосували 311 депутатів.

Документ містить заклик до парламентів і урядів іноземних держав, ООН та МАГАТЕ засудити дії РФ та не допустити нових катастроф.

Напередодні 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, яка стала найбільшою екологічною катастрофою сучасності та яскравим прикладом небезпеки, яку несе атомна енергетика, важливо нагадати світовій спільноті про загрози з недотримання рф міжнародного режиму ядерної безпеки.

У Зверненні зазначається, що зона Чорнобильської АЕС перебувала під окупацією російських військ п’ять тижнів та 14 лютого 2025 року було пошкоджено новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком ЧАЕС внаслідок влучання російського ударного безпілотного літального апарата, а також про триваючу уже п’ятий рік окупацію Запорізької АЕС.

У цьому зв’язку, Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту вжити заходів щодо забезпечення ядерної безпеки, зокрема шляхом розроблення нових дієвих механізмів захисту ядерних установок, відповідальності за порушення відповідних норм і правил, а також ефективного впливу на порушників та сприяти деокупації Запорізької АЕС.

Серед іншого, Український Парламент закликає міжнародних партнерів сприяти належній імплементації Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 80/111 «Зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль у справі вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи», а також висновків і рекомендацій, викладених у доповіді Генерального секретаря ООН A/80/395 «Довготривалі наслідки Чорнобильської катастрофи».

