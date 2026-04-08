  1. В Украине

Кабмин утвердил выплаты детям с инвалидностью подгруппы А в девяти областях

20:27, 8 апреля 2026
Помощь получат дети в прифронтовых и пострадавших регионах.
Кабинет министров распределил 56,6 млн грн на выплату единовременной денежной помощи детям с инвалидностью подгруппы А, проживающим в отдельных регионах.

Финансирование сформировано из нескольких источников: средств счета для гуманитарной помощи гражданскому населению (почти 49,9 млн грн), остатков специального фонда госбюджета, сформированных из поступлений 2024 года (более 5,3 млн грн), а также неиспользованных средств на счетах Госказначейства (около 1,3 млн грн).

Средства направлены в рамках бюджетной программы «Социальная защита граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах», главным распорядителем которой является Министерство социальной политики, семьи и единства. Соответствующие расходы предусмотрены по специальному фонду госбюджета.

Правительство также утвердило порядок выплаты помощи. Он определяет механизм предоставления единовременных выплат детям с инвалидностью подгруппы А, проживающим в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областях.

Отдельно предусмотрено, что часть финансирования поступает как добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в частности от Детского фонда ООН, которые зачисляются на счет Минсоцполитики в Национальном банке и формируют специальный фонд госбюджета.

Кроме того, Кабмин внес изменения в порядок использования бюджетных средств, предусмотрев направление этих ресурсов именно на выплату помощи детям с инвалидностью подгруппы А в определенных регионах.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

