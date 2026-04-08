Кабмін затвердив виплати дітям з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях

Допомогу отримають діти у прифронтових і постраждалих регіонах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів розподілив 56,6 млн грн на виплату одноразової грошової допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають в окремих регіонах.

Фінансування сформовано з кількох джерел: коштів рахунку для гуманітарної допомоги цивільному населенню (майже 49,9 млн грн), залишків спеціального фонду держбюджету, сформованих із надходжень 2024 року (понад 5,3 млн грн), а також невикористаних коштів на рахунках Держказначейства (близько 1,3 млн грн).

Кошти спрямовано в межах бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», головним розпорядником якої є Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності. Відповідні видатки передбачені за спеціальним фондом держбюджету.

Уряд також затвердив порядок виплати допомоги. Він визначає механізм надання одноразових виплат дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.

Окремо передбачено, що частина фінансування надходить як добровільні внески та благодійні пожертви, зокрема від Дитячого фонду ООН, які зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в Національному банку та формують спеціальний фонд держбюджету.

Крім того, Кабмін вніс зміни до порядку використання бюджетних коштів, передбачивши спрямування цих ресурсів саме на виплату допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А у визначених регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.