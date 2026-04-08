  1. В Україні

Кабмін затвердив виплати дітям з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях

20:27, 8 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Допомогу отримають діти у прифронтових і постраждалих регіонах.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів розподілив 56,6 млн грн на виплату одноразової грошової допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають в окремих регіонах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Фінансування сформовано з кількох джерел: коштів рахунку для гуманітарної допомоги цивільному населенню (майже 49,9 млн грн), залишків спеціального фонду держбюджету, сформованих із надходжень 2024 року (понад 5,3 млн грн), а також невикористаних коштів на рахунках Держказначейства (близько 1,3 млн грн).

Кошти спрямовано в межах бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», головним розпорядником якої є Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності. Відповідні видатки передбачені за спеціальним фондом держбюджету.

Уряд також затвердив порядок виплати допомоги. Він визначає механізм надання одноразових виплат дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.

Окремо передбачено, що частина фінансування надходить як добровільні внески та благодійні пожертви, зокрема від Дитячого фонду ООН, які зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в Національному банку та формують спеціальний фонд держбюджету.

Крім того, Кабмін вніс зміни до порядку використання бюджетних коштів, передбачивши спрямування цих ресурсів саме на виплату допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А у визначених регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]