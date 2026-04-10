  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Судьи Верховного Суда обсудили унификации этических стандартов и практику применения кодексов этики

12:05, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Специалисты обозначили ключевые этические стандарты и представили предложения по их усовершенствованию с учетом современных европейских стандартов и мировых практик.
Судьи Верховного Суда обсудили унификации этических стандартов и практику применения кодексов этики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Верховного Суда приняли участие в круглом столе, посвященном этическим стандартам и дисциплинарным практикам в системе правосудия. В ходе мероприятия специалисты обменялись опытом с другими органами дисциплинарной юрисдикции и обсудили этические дилеммы и практику применения кодексов этики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Судья Большой Палаты Верховного Суда Лев Кишакевич отметил, что присутствие на круглом столе представителей всех ветвей власти, юридического сообщества и международных экспертов является очень важным. Ведь главная цель встречи — исследовать этические стандарты и найти общие подходы в дисциплинарных производствах. Ключевой задачей является унификация этих стандартов для соблюдения принципа правовой определенности. Они должны быть понятны как для субъектов оценки, так и для кандидатов, что обеспечит прозрачность и обоснованность решений комиссий.

Спикер подробно рассмотрел стандарты, заложенные в Методологии оценки соответствия кандидата на должность члена Высшего совета правосудия и членов Высшего совета правосудия критерию профессиональной этики и добропорядочности Этического совета. Он отметил, что Этический совет стал первопроходцем в определении этих критериев, разработав в 2021 году указанную Методологию оценки. Примененные в ней этические маркеры стали основой для дальнейшей работы других конкурсных органов и заложили фундамент для аналогичных процедур проверки на соответствие критериям.

Судья отдельно остановился на проблемных вопросах, возникших при разработке таких маркеров, как добропорядочность, независимость и неподкупность, а также на соответствии кандидатов установленным финансовым стандартам. В частности, речь шла о критериях доказывания этого соответствия. Ключевым показателем, закрепленным в Методологии, является категория «обоснованного сомнения» как центральный стандарт оценки. Это означает, что Этический совет не ограничивается формальной проверкой соблюдения закона, а осуществляет ценностную оценку поведения, выходящую за пределы сугубо юридической ответственности. Оцениваются такие показатели, как независимость, честность, беспристрастность и добросовестность. Они имеют комплексный характер и охватывают как профессиональную деятельность, так и частную жизнь кандидатов.

Судья ВС также отметил, что, в отличие от дисциплинарного производства, где необходимо установить факт правонарушения, для Этического совета достаточно наличия обоснованного сомнения относительно соответствия кандидата критериям. В этом заключается принципиальное отличие между процедурами Этического совета и дисциплинарных органов.

В завершение докладчик выразил надежду, что диалог между представителями различных конкурсных комиссий позволит унифицировать стандарты профессиональной этики. Они должны быть общими в базовых принципах, однако могут отличаться в зависимости от специализации.

Также в Верховном Суде в ходе дискуссии относительно общих этических принципов в сфере правосудия отметили, что система правосудия в Украине закреплена Конституцией Украины и включает суды, прокуратуру и адвокатуру. Именно на этих «трех столпах», объединенных общими принципами и этикой, держится правосудие. Несмотря на функциональные различия, этические стандарты для представителей этих профессий схожи. Поэтому важно, чтобы органы самоуправления применяли унифицированные подходы и углубляли сотрудничество. Недавно изданный Комментарий к Кодексу судейской этики во многом перекликается с аналогичными положениями для прокуроров, что подтверждает единство этических основ.

Над этическими аспектами работает и Конституционный Суд Украины, продолжается работа над соответствующим документом.

В частности, в ВС отметили, что Верховный суд США лишь в 2023 году письменно закрепил этические основы, которых судьи длительное время придерживались неформально. Обсуждая разработку единых принципов и подходов к этике, стоит вспомнить, что такой же вопрос в 2018 году инициировал Совет судей Украины. Однако тогда пришли к выводу, что лучше иметь отдельные кодексы при условии выработки общих принципов и единых критериев их оценки. Ведь авторитет правосудия — это наше общее дело.

По результатам круглого стола обозначены ключевые этические стандарты и представлены предложения по их совершенствованию с учетом современных европейских стандартов и лучших мировых практик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд кодекс

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]