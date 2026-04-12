Базовая подготовка за 51 день – в ТЦК рассказали, как готовят новобранцев к войне

Система БЗВП в Украине адаптируется к условиям войны, уделяя особое внимание практике, работе с дронами и использованию современных технологий в процессе обучения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается обновление системы базовой общевойсковой подготовки, которая теперь длится 51 день. Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Программа предусматривает 42 дня обучения, охватывающие более 400 часов занятий, из которых 367 часов отведено на практическую подготовку. Огневая подготовка занимает 137 часов, в течение которых каждый рекрут выполняет 56 упражнений и использует более 900 патронов. Также предусмотрено семь выходных дней и двое суток для решения административных вопросов.

Особое внимание уделяется психологической подготовке. На начальном этапе новобранцев постепенно адаптируют к дисциплине и ритму военной службы.

В программу интегрировано обучение, связанное с использованием беспилотников. Рекрутов обучают обнаруживать разведывательные БПЛА, реагировать на FPV-дроны, а также применять маскировку и средства противодействия. В ТЦК отмечают, что эти навыки стали базовыми.

Перед боевыми стрельбами используют современные технологии, в частности мультимедийные тиры, VR-тренировки боя в траншеях и 3D-сценарии «первого боя» с анализом ошибок.

Из-за угрозы ракетных и дронных ударов часть учебной инфраструктуры, в частности казармы, классы и полигоны, переносят под землю.

В ТЦК отмечают, что обновленная система подготовки ориентирована на быстрое обучение, использование технологий и максимальное приближение к условиям реального боя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.