Базова підготовка за 51 день – у ТЦК розповіли, як рекрутів готують до війни

Система БЗВП в Україні адаптується до умов війни, зосереджуючись на практиці, роботі з дронами та використанні сучасних технологій під час навчання.

В Україні триває оновлення системи базової загальновійськової підготовки, яка тепер триває 51 день. Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Програма передбачає 42 дні навчання, що охоплюють понад 400 годин занять, з яких 367 годин відведено на практичну підготовку. Вогнева підготовка займає 137 годин, під час яких кожен рекрут виконує 56 вправ і використовує понад 900 набоїв. Також передбачено сім вихідних днів і дві доби для вирішення адміністративних питань.

Окрему увагу приділяють психологічній підготовці. На початковому етапі рекрутів поступово адаптують до дисципліни та ритму військової служби.

У програму інтегровано навчання, пов’язане з використанням безпілотників. Рекрутів навчають виявляти розвідувальні БпЛА, реагувати на FPV-дрони, а також застосовувати маскування і засоби протидії. У ТЦК наголошують, що ці навички стали базовими.

Перед бойовими стрільбами використовують сучасні технології, зокрема мультимедійні тири, VR-тренування бою в траншеях та 3D-сценарії «першого бою» з аналізом помилок.

Через загрозу ракетних і дронових ударів частину навчальної інфраструктури, зокрема казарми, класи та полігони, переносять під землю.

У ТЦК зазначають, що оновлена система підготовки орієнтована на швидке навчання, використання технологій і максимальне наближення до умов реального бою.

