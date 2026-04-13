  1. В Украине

Руслан Кравченко сообщил о ликвидации масштабной схемы оборота нелегальных вейпов

10:01, 13 апреля 2026
Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства и продажи жидкостей для электронных сигарет, которая действовала на территории Украины с 2023 года. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, преступная группа организовала полный цикл нелегального оборота никотиносодержащих смесей. Также они продавали запрещенные в Украине жидкости с ароматизаторами, то есть вкусами, отличными от табачного.

«Незаконную продукцию дельцы реализовывали через разветвленную систему сбыта, в частности, физические точки и онлайн-магазины разоблаченной сети.

Работу нелегального бизнеса обеспечивали более 200 привлеченных лиц.

В рамках спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в городе Киеве, а также на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. Следственные действия проходили по местам проживания организаторов, на производственных площадках и в точках сбыта готовой продукции», — заявил он.

Руслан Кравченко сообщил, что было изъято:

– около 43,5 тыс. ароматизаторов;

– 30,2 тыс. единиц глицерина;

– 36 тыс. усилителей вкуса и крепости;

– 19,8 тыс. картриджей;

– 3,6 тыс. под-систем;

– 27 комплектов оборудования;

– сырье: 180 л пропиленгликоля, 660 л глицерина и 205 л ароматизаторов.

Кроме того, изъято более 70 тыс. долларов США, компьютерная техника и черновые записи о деятельности фигурантов.

«Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 млн грн. Эти активы будут арестованы.

Незаконные МАФы, через которые сбывали продукцию, уже демонтированы.

Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц и готовим дальнейшие процессуальные решения», — добавил он.

ОГП Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Девять проблем судебной системы, которые должна решить новая Антикоррупционная стратегия

Кабмин получил проект новой Антикоррупционной стратегии, идентифицирующий 146 проблем, стоящих на пути государства к прозрачности и верховенству права.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Уплаченные украинцами средства военного сбора будут зачислять в спецфонд — что изменится

Военный сбор с доходов украинцев направят в специальный фонд.

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Верховный Суд признал внепроцессуальные разговоры ненадлежащим доказательством в уголовных производствах

Верховный Суд постановил, что «чистосердечное признание», полученное полицией вне протокола и без адвоката, является юридически ничтожным.

