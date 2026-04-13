  1. В Україні

Руслан Кравченко повідомив про ліквідацію масштабної схеми обігу нелегальних вейпів

10:01, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла на території України з 2023 року. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, злочинна група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей. Також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового.

«Незаконну продукцію ділки реалізовували через розгалужену систему збуту, зокрема, фізичні точки та онлайн-магазини викритої мережі.

Роботу нелегального бізнесу забезпечували понад 200 залучених осіб.

У межах спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у місті Києві, а також на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання організаторів, на виробничих майданчиках і в точках збуту готової продукції», - заявив він.

Руслан Кравченко повідомив, що було вилучено:

– близько 43,5 тис. ароматизаторів;

– 30,2 тис. одиниць гліцерину;

– 36 тис. підсилювачів смаку та міцності;

– 19,8 тис. картриджів;

– 3,6 тис. под-систем;

– 27 комплектів обладнання;

– сировину: 180 л пропіленгліколю, 660 л гліцерину та 205 л ароматизаторів.

Крім того, вилучено понад 70 тис. доларів США, комп’ютерну техніку та чорнові записи щодо діяльності фігурантів.

«Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн. Ці активи буде арештовано.

Незаконні МАФи, через які збували продукцію,  вже демонтовано.

Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб і готуємо подальші процесуальні рішення», - додав він.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Дев’ять проблем судоустрою, які має розв’язати нова Антикорупційна стратегія

Кабмін отримав проєкт нової Антикорупційної стратегії, що ідентифікує 146 проблем, які стоять на шляху держави до прозорості та верховенства права.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Сплачені українцями гроші військового збору будуть зараховувати до спецфонду — що зміниться

Військовий збір із доходів українців направлять до спеціального фонду.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]