Руслан Кравченко повідомив про ліквідацію масштабної схеми обігу нелегальних вейпів

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла на території України з 2023 року. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, злочинна група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей. Також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового.

«Незаконну продукцію ділки реалізовували через розгалужену систему збуту, зокрема, фізичні точки та онлайн-магазини викритої мережі.

Роботу нелегального бізнесу забезпечували понад 200 залучених осіб.

У межах спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у місті Києві, а також на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання організаторів, на виробничих майданчиках і в точках збуту готової продукції», - заявив він.

Руслан Кравченко повідомив, що було вилучено:

– близько 43,5 тис. ароматизаторів;

– 30,2 тис. одиниць гліцерину;

– 36 тис. підсилювачів смаку та міцності;

– 19,8 тис. картриджів;

– 3,6 тис. под-систем;

– 27 комплектів обладнання;

– сировину: 180 л пропіленгліколю, 660 л гліцерину та 205 л ароматизаторів.

Крім того, вилучено понад 70 тис. доларів США, комп’ютерну техніку та чорнові записи щодо діяльності фігурантів.

«Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн. Ці активи буде арештовано.

Незаконні МАФи, через які збували продукцію, вже демонтовано.

Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб і готуємо подальші процесуальні рішення», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.