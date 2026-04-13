Умер за два дня до возможного освобождения: в Белоцерковской исправительной колонии расследуют смерть осужденного

По словам Дмитрия Лубинца, с октября 2025 года у мужчины было подозрение на онкологию, однако, по имеющейся информации, в течение трех месяцев он не получал надлежащей помощи.

В Белоцерковской исправительной колонии №35 расследуют обстоятельства смерти осужденного, который, по предварительным данным, длительное время не получал надлежащей медицинской помощи.

О ситуации сообщили в Офисе Омбудсмана Украины.

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, история этого заключенного, зафиксированная во время мониторингового визита в рамках национального превентивного механизма, требует тщательной правовой оценки.

Как отмечается, еще с октября 2025 года у осужденного было подозрение на онкологическое заболевание, однако в течение трех месяцев он не получал надлежащей медицинской помощи. Из-за сильной боли мужчина пытался покончить с собой, а в январе 2026 года умер — за два дня до рассмотрения вопроса о его освобождении по состоянию здоровья.

Омбудсман подчеркнул, что государство обязано гарантировать право на жизнь каждому человеку, независимо от его статуса, в соответствии с Конституцией Украины и Европейской конвенцией по правам человека. Любые задержки в предоставлении медицинской помощи должны получить надлежащую правовую оценку.

По инициативе Представителя Уполномоченного по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина открыто уголовное производство по статьям 120 и 140 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое должно установить возможную ответственность должностных лиц.

