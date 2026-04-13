  1. В Україні

Помер за два дні до можливого звільнення: у Білоцерківській виправній колонії розслідують смерть засудженого

11:49, 13 квітня 2026
За словами Дмитра Лубінця, з жовтня 2025 року чоловік мав підозру на онкологію, проте, за наявною інформацією, три місяці не отримував належної допомоги.
Помер за два дні до можливого звільнення: у Білоцерківській виправній колонії розслідують смерть засудженого
У Білоцерківській виправній колонії №35 розслідують обставини смерті засудженого, який, за попередніми даними, тривалий час не отримував належної медичної допомоги.

Про ситуацію повідомили в Офісі Омбудсмана України.

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, історія цього ув’язненого, зафіксована під час моніторингового візиту в межах національного превентивного механізму, потребує ретельної правової оцінки.

Як зазначається, ще з жовтня 2025 року у засудженого була підозра на онкологічне захворювання, однак протягом трьох місяців він не отримував належної медичної допомоги. Через сильний біль чоловік намагався вкоротити собі віку, а у січні 2026 року помер — за два дні до розгляду питання про його звільнення за станом здоров’я.

Омбудсман наголосив, що держава зобов’язана гарантувати право на життя кожній особі, незалежно від її статусу, відповідно до Конституції України та Європейської конвенції з прав людини. Будь-які затримки в наданні медичної допомоги мають отримати належну правову оцінку.

За ініціативи Представника Уповноваженого з прав людини у місцях несвободи Віталія Нікуліна відкрито кримінальне провадження за статтями 120 та 140 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити можливу відповідальність посадових осіб.

