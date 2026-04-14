С какого возраста можно сдавать теоретический экзамен на категорию B — объяснение
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения категории B можно только после достижения 18 лет.
Отмечается, что если день рождения приходится, например, на 12 число, то сдавать экзамен разрешается не ранее следующего дня — 13 числа.
Это правило распространяется и на тех, кто уже имеет водительское удостоверение другой категории, в частности категории A. Для открытия категории B необходимо отдельно достичь совершеннолетия и только после этого сдавать экзамен.
В МВД также подчеркнули, что при записи через электронную систему учитывается возраст кандидата. Если на дату экзамена лицу еще не исполнилось 18 лет, в предоставлении услуги будет отказано.
В то же время законодательство не запрещает проходить обучение раньше, однако сдача экзаменов в сервисных центрах возможна только после достижения совершеннолетия.
