С какого возраста можно сдавать теоретический экзамен на категорию B — объяснение

В сервисных центрах МВД напомнили, что даже при наличии другой категории экзамен на категорию B можно сдавать только после достижения совершеннолетия.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения категории B можно только после достижения 18 лет.

Отмечается, что если день рождения приходится, например, на 12 число, то сдавать экзамен разрешается не ранее следующего дня — 13 числа.

Это правило распространяется и на тех, кто уже имеет водительское удостоверение другой категории, в частности категории A. Для открытия категории B необходимо отдельно достичь совершеннолетия и только после этого сдавать экзамен.

В МВД также подчеркнули, что при записи через электронную систему учитывается возраст кандидата. Если на дату экзамена лицу еще не исполнилось 18 лет, в предоставлении услуги будет отказано.

В то же время законодательство не запрещает проходить обучение раньше, однако сдача экзаменов в сервисных центрах возможна только после достижения совершеннолетия.

