  В Україні

З якого віку можна складати теоретичний іспит на категорію B – пояснення

10:01, 14 квітня 2026
У сервісних центрах МВС нагадали, що навіть за наявності іншої категорії іспит на категорію B можливий тільки після досягнення повноліття.
З якого віку можна складати теоретичний іспит на категорію B – пояснення
У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що скласти теоретичний іспит для отримання посвідчення водія категорії B можна лише після досягнення 18 років.

Зазначається, що якщо день народження припадає, наприклад, на 12 число, то складати іспит дозволяється не раніше наступного дня — 13 числа.

Це правило поширюється і на тих, хто вже має посвідчення водія іншої категорії, зокрема категорії A. Для відкриття категорії B необхідно окремо досягти повноліття і лише після цього складати іспит.

У МВС також наголосили, що під час запису через електронну систему враховується вік кандидата. Якщо на дату іспиту особі ще не виповнилося 18 років, у наданні послуги буде відмовлено.

Водночас законодавство не забороняє проходити навчання раніше, однак складання іспитів у сервісних центрах можливе тільки після досягнення повноліття.

