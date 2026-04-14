Насиловал несовершеннолетних годами: Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение жителю Сумщины

Верховный Суд оставил по-прежнему приговор о пожизненном заключении мужчине из Сумской области, который годами совершал насилие в отношении двух несовершеннолетних, признав доводы прокуроров обоснованными.

Верховный Суд поставил окончательную точку по делу жителя Сумской области, который в течение нескольких лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в прокуратуре.

Человек жил под одной крышей с женщиной и ее малолетней дочерью. Уже в июле 2019 года он заманил 12-летнюю девочку в безлюдную лесополосу и жестоко изнасиловал ее. С этого времени насилие стало систематическим и длилось годами.

Лишь в январе 2023 года ребенок, сломанный страхом и стыдом, решился признаться подруге. И немедленно сообщила правоохранителям.

В ходе расследования выяснилось ужасное: с августа 2022 мужчина начал насиловать еще и 15-летнюю подругу своей падчерицы.

Он держал обеих девушек в постоянном психологическом плену — запугивал, угрожал физической расправой и смертью, если они хоть словом оговорятся. Из-за возраста, беспомощности и страха несовершеннолетние не могли сопротивляться. По его приказу они вынуждены были приходить в заброшенное здание, где он годами совершал над ними насилие.

Суд первой инстанции назначил всего 15 лет заключения. Ювенальные прокуроры Сумской областной прокуратуры сочли такое наказание недопустимым и обжаловали приговор, настаивая на пожизненном сроке.

Апелляционный суд полностью поддержал позицию обвинения и назначил мужчину пожизненное лишение свободы.

Осужденный попытался обжаловать это решение в Верховном Суде в надежде на смягчение. Однако 25 марта высшая судебная инстанция Украины признала доводы прокуроров Офиса Генерального прокурора вполне обоснованными, учла бесчеловечную жестокость и цинизм преступлений и оставила приговор без изменений.

Таким образом, насильник будет отбывать пожизненное заключение.

