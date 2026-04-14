Ґвалтував неповнолітніх роками: Верховний Суд підтвердив довічне покарання жителю Сумщини

Верховний Суд залишив без змін вирок про довічне ув’язнення чоловіку з Сумської області, який роками вчиняв насильство щодо двох неповнолітніх, визнавши доводи прокурорів обґрунтованими.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд поставив остаточну крапку у справі жителя Сумської області, який протягом кількох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомили у прокуратурі.

Чоловік жив під одним дахом із жінкою та її малолітньою донькою. Уже в липні 2019 року він заманив 12-річну дівчинку до безлюдної лісосмуги й жорстоко зґвалтував її. Відтоді насильство стало систематичним і тривало роками.

Лише в січні 2023 року дитина, зламана страхом і соромом, наважилася зізнатися подрузі. Та негайно повідомила правоохоронців.

Під час розслідування з’ясувалося жахливе: з серпня 2022 року чоловік почав ґвалтувати ще й 15-річну подругу своєї падчерки.

Він тримав обох дівчат у постійному психологічному полоні — залякував, погрожував фізичною розправою та смертю, якщо вони хоч словом обмовляться. Через вік, безпорадність і страх неповнолітні не могли чинити опір. За його наказом вони змушені були приходити до закинутої будівлі, де він роками чинив над ними сексуальне насильство.

Суд першої інстанції призначив лише 15 років ув’язнення. Ювенальні прокурори Сумської обласної прокуратури визнали таке покарання неприпустимим і оскаржили вирок, наполягаючи на довічному терміні.

Апеляційний суд повністю підтримав позицію обвинувачення й призначив чоловіку довічне позбавлення волі.

Засуджений спробував оскаржити це рішення у Верховному Суді, сподіваючись на пом’якшення. Однак 25 березня найвища судова інстанція України визнала доводи прокурорів Офісу Генерального прокурора цілком обґрунтованими, врахувала нелюдську жорстокість і цинізм злочинів та залишила вирок без змін.

Таким чином, ґвалтівник відбуватиме довічне ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.