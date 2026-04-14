Военный сбор для ФЛП в 2026 году: сколько и когда платить

Физические лица-предприниматели первой, второй и четвертой групп упрощенной системы налогообложения обязаны уплачивать военный сбор в установленные сроки и отражать его в налоговой отчетности.

Такие плательщики должны ежемесячно перечислять авансовый взнос не позднее 20 числа. В то же время разрешается произвести оплату заранее — за квартал или даже за год, но в пределах текущего отчетного периода.

Суммы начисленного военного сбора, в том числе и авансовые платежи, обязательно отражаются в налоговой декларации плательщика единого налога.

Расчет авансовых взносов производят контролирующие органы.

ФЛП первой и второй групп подают декларацию один раз в год. Однако в некоторых случаях они обязаны отчитываться поквартально — если превышен установленный лимит дохода, изменена группа налогообложения или принято решение об отказе от упрощенной системы.

Плательщики единого налога четвертой группы представляют декларацию ежегодно не позднее 20 февраля.

Ставка военного сбора для предпринимателей этих групп составляет 10% минимальной заработной платы, определенной по состоянию на 1 января соответствующего года, в расчете на месяц. В 2026 году ежемесячный авансовый взнос составляет 864,7 грн.

