  1. В Украине

Военный сбор для ФЛП в 2026 году: сколько и когда платить

07:54, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Физические лица-предприниматели первой, второй и четвертой групп упрощенной системы налогообложения обязаны уплачивать военный сбор в установленные сроки и отражать его в налоговой отчетности.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица-предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относящиеся к первой, второй и четвертой группам, обязаны платить военный сбор.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такие плательщики должны ежемесячно перечислять авансовый взнос не позднее 20 числа. В то же время разрешается произвести оплату заранее — за квартал или даже за год, но в пределах текущего отчетного периода.

Суммы начисленного военного сбора, в том числе и авансовые платежи, обязательно отражаются в налоговой декларации плательщика единого налога.

Расчет авансовых взносов производят контролирующие органы.

ФЛП первой и второй групп подают декларацию один раз в год. Однако в некоторых случаях они обязаны отчитываться поквартально — если превышен установленный лимит дохода, изменена группа налогообложения или принято решение об отказе от упрощенной системы.

Плательщики единого налога четвертой группы представляют декларацию ежегодно не позднее 20 февраля.

Ставка военного сбора для предпринимателей этих групп составляет 10% минимальной заработной платы, определенной по состоянию на 1 января соответствующего года, в расчете на месяц. В 2026 году ежемесячный авансовый взнос составляет 864,7 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ФЛП военный сбор

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]