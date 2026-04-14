Військовий збір для ФОП у 2026 році: скільки і коли платити

Фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп спрощеної системи оподаткування зобов’язані сплачувати військовий збір у встановлені строки та відображати його у податковій звітності.

Такі платники мають щомісяця перераховувати авансовий внесок не пізніше 20 числа. Водночас дозволяється здійснити оплату наперед — за квартал або навіть за рік, але в межах поточного звітного періоду.

Суми нарахованого військового збору, зокрема й авансові платежі, обов’язково відображаються у податковій декларації платника єдиного податку.

Розрахунок авансових внесків здійснюють контролюючі органи.

ФОПи першої та другої груп подають декларацію один раз на рік. Однак у деяких випадках вони зобов’язані звітувати поквартально — якщо перевищено встановлений ліміт доходу, змінено групу оподаткування або прийнято рішення про відмову від спрощеної системи.

Платники єдиного податку четвертої групи подають декларацію щороку не пізніше 20 лютого.

Ставка військового збору для підприємців цих груп становить 10% від мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 1 січня відповідного року, у розрахунку на місяць. У 2026 році щомісячний авансовий внесок становить 864,7 грн.

