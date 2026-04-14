В Киеве активизируют демонтаж и проверки незаконных МАФов

Городские службы совместно с правоохранительными органами активизировали проверки временных сооружений, возведенных без разрешений, в частности объектов, связанных с нелегальной торговлей.

Департамент территориального контроля Киева совместно с правоохранительными органами усиливает работу по демонтажу временных сооружений, установленных без разрешительных документов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В рамках проверок городские службы рассмотрели обращение Бюро экономической безопасности Украины относительно законности размещения торгового объекта на Голосеевском проспекте. По данным правоохранителей, там осуществлялась продажа незаконно изготовленных подакцизных товаров, в частности жидкостей для электронных сигарет.

В ходе проверки было установлено, что сооружение было размещено без необходимых документов, и город не выдавал разрешений на его установку. В связи с этим объект демонтировали работники КП «Киевблагоустройство».

В Бюро экономической безопасности отметили, что эта точка была частью схемы незаконного производства, хранения, транспортировки и сбыта жидкостей для электронных сигарет, изготовленных вне государственного контроля. В рамках досудебного расследования детективы провели более 70 обысков в Киеве и области, в ходе которых изъяли оборудование, ингредиенты и готовую продукцию ориентировочной стоимостью около 30 млн грн.

По предварительным оценкам, из-за реализации этой продукции государственный бюджет мог недополучить около 20 млн грн акцизного налога.

В Департаменте территориального контроля подчеркнули, что взаимодействие с правоохранительными органами позволяет оперативно реагировать на нарушения. Размещение торговых объектов в столице должно осуществляться в соответствии с законодательством и при наличии всех необходимых документов.

