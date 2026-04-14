  1. В Украине

В Киеве активизируют демонтаж и проверки незаконных МАФов

09:24, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Городские службы совместно с правоохранительными органами активизировали проверки временных сооружений, возведенных без разрешений, в частности объектов, связанных с нелегальной торговлей.
Фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент территориального контроля Киева совместно с правоохранительными органами усиливает работу по демонтажу временных сооружений, установленных без разрешительных документов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В рамках проверок городские службы рассмотрели обращение Бюро экономической безопасности Украины относительно законности размещения торгового объекта на Голосеевском проспекте. По данным правоохранителей, там осуществлялась продажа незаконно изготовленных подакцизных товаров, в частности жидкостей для электронных сигарет.

В ходе проверки было установлено, что сооружение было размещено без необходимых документов, и город не выдавал разрешений на его установку. В связи с этим объект демонтировали работники КП «Киевблагоустройство».

В Бюро экономической безопасности отметили, что эта точка была частью схемы незаконного производства, хранения, транспортировки и сбыта жидкостей для электронных сигарет, изготовленных вне государственного контроля. В рамках досудебного расследования детективы провели более 70 обысков в Киеве и области, в ходе которых изъяли оборудование, ингредиенты и готовую продукцию ориентировочной стоимостью около 30 млн грн.

По предварительным оценкам, из-за реализации этой продукции государственный бюджет мог недополучить около 20 млн грн акцизного налога.

В Департаменте территориального контроля подчеркнули, что взаимодействие с правоохранительными органами позволяет оперативно реагировать на нарушения. Размещение торговых объектов в столице должно осуществляться в соответствии с законодательством и при наличии всех необходимых документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

В новом Гражданском кодексе разрешат использовать контент ИИ без согласия автора: что изменится

В ГК устанавливается право особого рода (sui generis) на неоригинальные объекты, сгенерированные системами искусственного интеллекта.

Возмещение государством материального и морального вреда: какую пробел пытаются устранить депутаты

Парламент готовит механизм компенсации вреда за акты, противоречащие Конституции.

Новые правила договоров, ИИ и цифровые активы интегрируют в частное право: что предлагает альтернативный проект ГК

Реформа Гражданского кодекса Украины выходит на новый этап: альтернативные законопроекты предлагают разные модели регулирования частного права.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]