У Києві посилюють демонтаж і перевірки незаконних МАФів

Міські служби разом із правоохоронцями активізували перевірки тимчасових споруд без дозволів, зокрема об’єктів, пов’язаних із нелегальною торгівлею.

Департамент територіального контролю Києва спільно з правоохоронними органами посилює роботу з демонтажу тимчасових споруд, встановлених без дозвільних документів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У межах перевірок міські служби опрацювали звернення Бюро економічної безпеки України щодо законності розміщення торговельного об’єкта на Голосіївському проспекті. За даними правоохоронців, там здійснювався продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема рідин для електронних сигарет.

Під час перевірки встановили, що споруда була розміщена без необхідних документів і місто не надавало дозволів на її встановлення. У зв’язку з цим об’єкт демонтували працівники КП «Київблагоустрій».

У Бюро економічної безпеки зазначили, що ця точка була частиною схеми незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. У межах досудового розслідування детективи провели понад 70 обшуків у Києві та області, під час яких вилучили обладнання, інгредієнти та готову продукцію орієнтовною вартістю близько 30 млн грн.

За попередніми оцінками, через реалізацію цієї продукції державний бюджет міг недоотримати близько 20 млн грн акцизного податку.

У Департаменті територіального контролю наголосили, що взаємодія з правоохоронними органами дозволяє оперативно реагувати на порушення. Розміщення торговельних об’єктів у столиці має здійснюватися відповідно до законодавства та за наявності всіх необхідних документів.

