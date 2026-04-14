  1. В Україні

У Києві посилюють демонтаж і перевірки незаконних МАФів

09:24, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міські служби разом із правоохоронцями активізували перевірки тимчасових споруд без дозволів, зокрема об’єктів, пов’язаних із нелегальною торгівлею.
Фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент територіального контролю Києва спільно з правоохоронними органами посилює роботу з демонтажу тимчасових споруд, встановлених без дозвільних документів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах перевірок міські служби опрацювали звернення Бюро економічної безпеки України щодо законності розміщення торговельного об’єкта на Голосіївському проспекті. За даними правоохоронців, там здійснювався продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема рідин для електронних сигарет.

Під час перевірки встановили, що споруда була розміщена без необхідних документів і місто не надавало дозволів на її встановлення. У зв’язку з цим об’єкт демонтували працівники КП «Київблагоустрій».

У Бюро економічної безпеки зазначили, що ця точка була частиною схеми незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. У межах досудового розслідування детективи провели понад 70 обшуків у Києві та області, під час яких вилучили обладнання, інгредієнти та готову продукцію орієнтовною вартістю близько 30 млн грн.

За попередніми оцінками, через реалізацію цієї продукції державний бюджет міг недоотримати близько 20 млн грн акцизного податку.

У Департаменті територіального контролю наголосили, що взаємодія з правоохоронними органами дозволяє оперативно реагувати на порушення. Розміщення торговельних об’єктів у столиці має здійснюватися відповідно до законодавства та за наявності всіх необхідних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]