В Ужгороде нетрезвая водительница во время попытки скрыться от полиции врезалась в служебный автомобиль патрульных

Женщина за рулем Mercedes не остановилась по требованию правоохранителей и спровоцировала ДТП, в отношении неё составлены административные протоколы.

В Ужгороде водительница в состоянии алкогольного опьянения при попытке скрыться от полиции столкнулась со служебным автомобилем патрульных. Об этом сообщила патрульная полиция Закарпатской области.

Инцидент произошел вечером на улице Карпатской Украины. Патрульные заметили автомобиль Mercedes, который находился в розыске, и подали требование об остановке. Однако водительница продолжила движение.

Впоследствии правоохранители заблокировали дальнейший проезд автомобиля на перекрестке улиц Карпатской Украины и Блистива. В этот момент женщина пыталась покинуть место остановки и зацепила служебный автомобиль полиции.

Во время общения патрульные обнаружили у водительницы признаки алкогольного опьянения: нарушенную координацию движений и характерный запах алкоголя. Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте она отказалась.

На нарушительницу составили административные материалы:

протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения);

постановление по ч. 1 ст. 122-2 КУоАП (нарушение правил пользования предупредительными сигналами);

протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

