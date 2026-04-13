  1. В Украине

В Ужгороде нетрезвая водительница во время попытки скрыться от полиции врезалась в служебный автомобиль патрульных

21:20, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина за рулем Mercedes не остановилась по требованию правоохранителей и спровоцировала ДТП, в отношении неё составлены административные протоколы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ужгороде водительница в состоянии алкогольного опьянения при попытке скрыться от полиции столкнулась со служебным автомобилем патрульных. Об этом сообщила патрульная полиция Закарпатской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел вечером на улице Карпатской Украины. Патрульные заметили автомобиль Mercedes, который находился в розыске, и подали требование об остановке. Однако водительница продолжила движение.

Впоследствии правоохранители заблокировали дальнейший проезд автомобиля на перекрестке улиц Карпатской Украины и Блистива. В этот момент женщина пыталась покинуть место остановки и зацепила служебный автомобиль полиции.

Во время общения патрульные обнаружили у водительницы признаки алкогольного опьянения: нарушенную координацию движений и характерный запах алкоголя. Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте она отказалась.

На нарушительницу составили административные материалы:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • постановление по ч. 1 ст. 122-2 КУоАП (нарушение правил пользования предупредительными сигналами);
  • протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Ужгород

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]