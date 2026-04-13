  1. В Україні

В Ужгороді нетвереза водійка під час втечі від поліції в’їхала в службове авто патрульних

21:20, 13 квітня 2026
Жінка за кермом Mercedes не зупинилася на вимогу правоохоронців і спричинила ДТП, їй склали адмінматеріали.
В Ужгороді водійка у стані алкогольного сп’яніння під час спроби втекти від поліції зіткнулася зі службовим автомобілем патрульних. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області.

Інцидент стався ввечері на вулиці Карпатської України. Патрульні помітили автомобіль Mercedes, який перебував в орієнтуванні, та подали вимогу про зупинку. Однак водійка продовжила рух.

Згодом правоохоронці заблокували подальший проїзд авто на перехресті вулиць Карпатської України та Блистіва. У цей момент жінка намагалася залишити місце зупинки та зачепила службовий автомобіль поліції.

Під час спілкування патрульні виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння: порушену координацію рухів і характерний запах алкоголю. Пройти огляд на стан сп’яніння на місці вона відмовилася.

На порушницю склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
  • постанова за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами);
  • протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

поліція ДТП Ужгород

