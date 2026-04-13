  1. В Украине

В Сумской области женщина продавала уклоняющимся от военной службы «многодетное отцовство» за 200 тысяч гривен

21:44, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители заявили о попытке использования фиктивных документов для выезда из Украины.
В Сумской области женщина продавала уклоняющимся от военной службы «многодетное отцовство» за 200 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которую подозревают в организации схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины путем оформления фиктивного отцовства. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, 46-летняя жительница Конотопа предложила военнообязанному мужчине, имеющему на иждивении сына, оформить фиктивную запись о его отцовстве в отношении двух ее несовершеннолетних детей. В случае реализации такой схемы он мог бы получить основания для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Свои услуги женщина оценила в 200 тысяч гривен. Мужчина согласился на предложение. В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факт подачи ею в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документов для оформления признания отцовства после получения оговоренной суммы средств.

Действия подозреваемой квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура деньги Сумы мобилизация пересечение границы

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]