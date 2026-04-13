В Сумской области женщина продавала уклоняющимся от военной службы «многодетное отцовство» за 200 тысяч гривен

Правоохранители заявили о попытке использования фиктивных документов для выезда из Украины.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которую подозревают в организации схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины путем оформления фиктивного отцовства. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По данным следствия, 46-летняя жительница Конотопа предложила военнообязанному мужчине, имеющему на иждивении сына, оформить фиктивную запись о его отцовстве в отношении двух ее несовершеннолетних детей. В случае реализации такой схемы он мог бы получить основания для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Свои услуги женщина оценила в 200 тысяч гривен. Мужчина согласился на предложение. В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факт подачи ею в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документов для оформления признания отцовства после получения оговоренной суммы средств.

Действия подозреваемой квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

